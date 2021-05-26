مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

البيضاء.. حجز طنين و340 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع

2021-05-26 / 12:29 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من حجز طنين و340 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف سائق شاحنة وابنه القاصر البالغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية بمحطة الأداء بالطريق السيار “تيط مليل” بضواحي مدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، ومكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وعلى متنها 4357 قطعة خشبية ملفوفة بصفائح من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية ،والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

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