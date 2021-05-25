المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ

2021-05-25 / 10:30 مساءً
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هبة بريس

تم اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، إطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده” وذلك خلال حفل نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الوحدة التي يندرج إحداثها في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ، إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل استراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب، والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع.

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