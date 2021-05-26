توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت بالمغرب
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طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-05-26 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم الأربعاء ، أن تنتشر سحب منخفضة فوق الواجهة المتوسطية ستكون مصحوبة بقطرات محلية ، مع تسجيل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى . كما ستتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات عاصفية بعد الزوال والليلة القادمة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ، الجنوب الشرقي، شرق المملكة ، ومن المحتمل في الريف .وستكون السماء قليلة السحب في باقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح محليا قوية نوعا ما الى قوية من القطاع الشرقي بالبوغاز ،ومعتدلة الى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و 19 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و28 درجة بالمرتفعات والسواحل، ما بين 28 و35 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السهول الشمالية والوسطى، سوس وداخل الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 34 و 38 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية ، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح هائجا في المساء بباقي السواحل .

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