باكستاني ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه
الصورة تعبيرية

باكستاني ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه

2021-05-25 / 8:13 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اعترف رجل باكستاني له صلة بالأسلحة النارية بإطلاق النار على فتاة بعد رفضها الزواج منه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلا عن الشرطة أن زاهر جادون (26 عاما) وهو من عائلة ثرية في مدينة لاهور، متهم بقتل مايرا ذو الفقار (25 عاما) بعد أن رفضت عرض زواجه.

وقال مدير الشرطة شعيب خرام جانباز للصحيفة إن “المشتبه به الرئيسي اعترف بجريمته”، مؤكد أن “تم حل القضية الآن ونمضي قدما لضمان معاقبة الجاني”.

وقد تم العثور على مايرا ذو الفقار، التي انتقلت مؤخرا إلى باكستان للدراسة في كلية الحقوق، مصابة بطلقات نارية في العنق والكتف داخل شقتها في 3 مايو الحالي.

وقال التقرير إن ذو الفقار كان لها حضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما كانت تنشر صورا شخصية، ولها ما يقرب من 12 ألف متابع.

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