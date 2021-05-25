الـ CNSS يبسط إجراءات التسجيل والتغطية والتعويضات الصحية

هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط والتحصيل والتغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والعائلية والشواهد.

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أنه قرر إثر ذلك، إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق، وإلغاء شهادة الحياة وشهادة السكن، وإحلال التصريح بالشرف محل كل من شواهد عدم العمل، والتحمل العائلي، وعدم إعادة الزواج.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر أيضا اعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة مؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق، والزوجة الواحدة، وتعدد الزوجات، مشيرا إلى أنه في حالة تعذر ذلك، يكفي فقط الإدلاء بالتصريح بالشرف.

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