وزير خارجية موريتانيا ..للمغرب مكانة خاصة في موريتانيا”

هبة بريس ـ الرباط

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الى جلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد العثماني، في تصريح للصحافة، إن المباحثات تناولت جودة العلاقات بين المغرب وموريتانيا وضرورة تطويرها وتنويعها لتشمل المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والاستثمار وغيرها.

وأكد رئيس الحكومة أن “هناك رؤية زمنية وبرنامجا لكيفية تطوير هذه العلاقات مستقبلا”.

من جانبه، أكد اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن “للمغرب مكانة خاصة في موريتانيا”، مضيفا أن العلاقات بين البلدين علاقات “ممتازة وتطورت في السنوات الأخيرة”.

وذكر وزير الخارجية الموريتاني بأن الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الموريتاني أعطى دفعة قوية لهذه العلاقات .

وعبر عن الأمل في أن يتم عقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا، والتي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين، قريبا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت زخما في السنوات الأخيرة في شتى الميادين ولاسيما في الميدانين الاقتصادي والثقافي من خلال توافد العديد من الطلبة الموريتانيين للدراسة في الجامعات المغربية.

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