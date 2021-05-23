خريبكة: توقيف 3 جانحين "مقرقبين" مسلحين هشموا زجاج سيارتين

خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج سيارتين

2021-05-23 / 12:17 مساءً
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هبة بريس - خريبكة

تمكنت مصالح الأمن بخريبكة، مساء امس السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، هاجموا المارة بالحجارة وكسروا زجاج سيارتين بشارع محمد السادس، والاعتداء على صاحب محل تجاري بالمدينة القديمة، وسائق سيارة أجرة بعد سلبه هاتفه ومبلغ مالي.

وقالت مصادر الجريدة إن الموقوفين كانوا في حالة هيجان نتيجة تناول حبوب الهلوسة، ويحملون أسلحة أبيضاء، حيث دخلوا في شجار بينهم، تحول إلى تراشق بالحجارة، الأمر الذي نتج عنه تكسير زجاج سيارتين، والاعتداء على تاجر بالمدينة القديمة، وسائق سيارة أجرة صغيرة وسلبه هاتفه ومبلغ مالي

هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، حيث ينتظر عرضهم على العدالة صباح الغد الإثنين.

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