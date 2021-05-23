ميركل: من يكرهون اليهود
الصورة ارشيفية

ميركل : من يكرهون اليهود يجب أن يعاقبوا بالطريقة المناسبة

2021-05-23 / 12:08 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت من وقوع تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية خلال تظاهرات تنظم نهاية الأسبوع في ألمانيا تأييداً للفلسطينيين.

وقالت ميركل في مدونتها الصوتية الأسبوعية إن “الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع، الذين يحرضون على الكراهية العرقية، هؤلاء خارج قانوننا الأساسي”. وتابعت “مثل هذه الأعمال يجب أن تعاقب بالطريقة المناسبة”.

ومع تصاعد العنف في الأسبوعين الماضيين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، جرت عدة تظاهرات في ألمانيا، وستقام مسيرات أخرى في نهاية الأسبوع على الرغم من التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتم توقيف نحو ستين شخصاً السبت الماضي في برلين وأصيب نحو مئة شرطي في مواجهات عنيفة جرت خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. ومن المقرر تنظيم عدة تظاهرات نهاية هذا الأسبوع في العاصمة وعدد من المدن الألمانية.

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