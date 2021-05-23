طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول قطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والسايس والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات خلال الصباح، فوق مناطق طنجة، واللوكوس والسهول الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة يحتمل أن تكون مصحوبة برعد.

كما ستعرف السواحل الوسطى والجنوبية تشكل بعض السحب المنخفضة والكثيفة خلال الصباح، عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وستهب زوابع رملية خفيفة بالجنوب-الشرقي للمملكة وبجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب أو من الغرب أحيانا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و24 درجة بكل من الهضاب العليا الشرقية، والجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و21 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، وما بين 21 و25 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 27 و 32 درجة بمنطقة سوس، وداخل منطقة الشياضمة، وجنوب المنطقة الشرقية والشمال-الغرب للأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 32 و38 درجة بالجنوب-الشرقي و بأقصى جنوب البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان على سواحل المحيط الأطلسي، وسيكون محليا قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس حديد وطرفاية.

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