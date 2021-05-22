برلمانية عن “الجرار” تسائل العثماني عن استراتيجية الحكومة الموجهة للشباب

2021-05-22 / 11:04 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وجهت النائب البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة آمال عربوش، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تستفسره من خلاله عن استراتيجية الحكومة لمعالجة اختلالات السياسات العمومية الموجهة للشباب.

وجاء في سؤال النابة البرلماني عن “الجرار” ، أن الهجرة الجماعية أصبحت أسلوبا للاحتجاج على تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية،بعد إغلاق الحدود مع الجزائر ومعبري مليلية وسبتة المحتلين وعجز الحكومة عن خلق بدائل اقتصادية بالمناطق الحدودية الشمالية والشرقية، الى انسداد الأفق لدى فئات عريضة من شباب هذه المناطق، ولعل صور أمواج الهجرة الجماعية من ساحل مدينة الفنيدق الى مدينة سبتة المحتلة أبلغ من أي وصف.

وأكدت البرلمانية في سؤالها أن ملف الهجرة أصبح موضوع رأي عام وطني امتد إلى الصحافة الأجنبية، مما يسئ إلى صورة مغرب اليوم، ويكشف زيف كل شعارات المسؤولين الحكوميين،

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