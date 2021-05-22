طقس السبت .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار فوق كل من السهول الغربية للأطلس، ومنطقة سوس، والمناطق الوسطى، والجنوب-الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وستتمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس مما سيعطي قطرات مطرية أو زخات رعدية، قد تصل أحيانا إلى المنطقة الشرقية، وإلى شمال الأقاليم الجنوبية، والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وستهم بعض السحب المنخفضة، خلال الليل والصباح، السواحل الوسطى والجنوبية وستكون مرفوقة أحيانا بكتل ضبابية، في حين سيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق مع سماء صافية أو مرور سحب عليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وستكون جنوبية الى أحيانا غربية بالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى أحيانا غربية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وكذا غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى، وسوس، والجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و27 درجة بالريف، ومرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و32 بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الأطلسية، وما بين 32 و37 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس،و السهول الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 37 و42 درجة بالمناطق الوسطى، وسوس، والأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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