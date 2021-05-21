ماكرون يقدم 300 يورو لكل شاب فرنسي للترفيه الثقاف
إيمانويل ماكرون

ماكرون يقدم 300 يورو لكل شاب فرنسي للترفيه الثقافي

2021-05-21 / 11:11 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مبلغ 300 يورو (365 دولارا) لكل فرنسي تجاوز سن الثامنة عشرة لإنفاقه على الأنشطة الثقافية.

وسيكون بإمكان كل فرنسي تجاوز سن الثامنة عشرة، أن يحضر حفلا موسيقيا أو أن يشاهد فيلما سينمائيا أو أن يشارك في دورة تدريبية من دورات التصوير.

وسيكون هذا “التصريح الثقافي أو الميزة الثقافية متاحا لمدة عامين ويمكن الوصول إليه عبر برنامج خاص، حسبما قال ماكرون على “تويتر” يوم الجمعة.

ويحاول الرئيس الفرنسي الوصول إلى قلوب الشباب الذين كانوا يعانون من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، هناك نحو 800 ألف شاب في فرنسا تبلغ أعمارهم حاليا 18 عاما.

جدير بالذكر أن فرنسا رفعت هذا الأسبوع القيود المتعلقة بمكافحة “كوفيد-19” بالنسبة للمنشآت الثقافية، بما في ذلك المتاحف ودور السينما.

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