فنانون يعلنون التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار

2021-05-21 / 3:44 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

مع اقتراب فترة الانتخابات، أعلن كل من الفنانين فاطمة خير، سعيد أيت باجا، سعد التسولي وعبد النبي الجراري خبر إلتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار.

و حرص يوسف شيري أحد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار على توثيق الخبر، حيث نشر صور يظهر فيها عزيز أخنوش رفقة الفنانين السالف ذكر أسمائهم، و نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و كشف شيري عبر تدوينة مطولة أن اللقاء الذي عقده عزيز أخنوش بحضور عدد من الفنانين المغاربة خصص لمناقشة عدد من القضايا الثقافية والسياسية المرتبطة بالشأن الثقافي بالمغرب.

و أضاف أن عزيز أخنوش أبدى عبر كلمته اهتمام التجمع الوطني للأحرار بالشأن الثقافي والفني بالمغرب، وعلى الدور المهم المنوط بمهنيي هذا القطاع في الرقي بالذوق العام، وفي طرح القضايا الراهنة والتنشئة الاجتماعية، وفي تكوين الفكر النقدي والمبتكر والمبدع، والتنمية البشرية، وصقل المواهب وتنميتها.

و في سياق متصل أعلن شيري إلتحاق الفنانين بحزب التجمع الوطني للأحرار و عزمهم على تأسيس منظمة موازية للحزب تعنى بالمجال الثقافي والإبداعي تحت اسم “الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعين “، تسعى إلى إقناع الفنانين من مختلف جهات المملكة بمشروع التجمع الوطني للأحرار وتأطيرهم في المجال السياسي وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في السياسة، فضلا عن تقديم وثيقة مشروع إطار، تضم تصورات أولية للقضايا الثقافية والفنية، وتعزيز الرؤية الاستراتيجية للحزب وتقديم مقترحات عقلانية وواقعية للرقي بالثقافة والفن ببلادنا .

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