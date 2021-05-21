مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

السعيدية.. التحقيق في حاولة تهريب أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

2021-05-21 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة السياحية كانت قد أحبطت عملية تهريب شحنات المخدرات المحجوزة بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية صباح اليوم الجمعة، كانت معبأة ضمن 94 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وذلك بعدما تخلى عنها المهربون عند تدخل عناصر الشرطة.

وأضاف البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة السعيدية تواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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