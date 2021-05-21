طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار فوق كل من السهول الوسطى، ومنطقة سوس، وجنوب-شرق البلاد، والأقاليم الجنوبية.
وستتمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس و شمال الأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات مطرية أو زخات ضعيفة أحيانا رعدية.
وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل و الصباح قرب السواحل، مرفوقة بكتل ضبابية وقطرات جد خفيفة و محلية، أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيظل مستقرا مع سماء قليلة السحب الى صافية.
وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطى و الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف ،والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 16 إلى 21 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس ،وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية و الوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية وما بين 21 إلى 26 درجة بالمناطق الوسطى ،وسوس ،وأقصى الجنوب – الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 إلى 28 درجة بالريف، ومرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و 33 بالمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 33 و38 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية، وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 38 و 43 درجة بالسهول غرب الأطلس، والمناطق الوسطى، وسوس والأقاليم الجنوبية و بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.
أما البحر فسيكون قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وهائجا ما بين الرباط وبوجدور وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.