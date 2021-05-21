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طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-21 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار فوق كل من السهول الوسطى، ومنطقة سوس، وجنوب-شرق البلاد، والأقاليم الجنوبية.

وستتمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس و شمال الأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات مطرية أو زخات ضعيفة أحيانا رعدية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل و الصباح قرب السواحل، مرفوقة بكتل ضبابية وقطرات جد خفيفة و محلية، أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيظل مستقرا مع سماء قليلة السحب الى صافية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطى و الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف ،والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 16 إلى 21 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس ،وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية و الوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية وما بين 21 إلى 26 درجة بالمناطق الوسطى ،وسوس ،وأقصى الجنوب – الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 إلى 28 درجة بالريف، ومرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و 33 بالمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 33 و38 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية، وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 38 و 43 درجة بالسهول غرب الأطلس، والمناطق الوسطى، وسوس والأقاليم الجنوبية و بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وهائجا ما بين الرباط وبوجدور وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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