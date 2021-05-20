الاتحاد الأروبي يتراجع عن عنجهيته ..بروايل يؤكد على ضرورة “حفظ الشراكة” و” العلاقة “

هبةبريس ـ الرباط

اختار الاتحاد الأوربي ان يتحدث عن الازمة الاسبانية المغربية بلغة لينة وذلك حسب ما كشف عنه رئيس الدبلوماسية الأوربية، اليوم الخميس.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنه تحادث مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجمعتهم “مناقشة صادقة” حسب وصفه.

واشار الأخير : “هدفنا أن نتصدى بشكل مشترك للتحديات التي تواجهنا، والبحث عن حلول للتغلب على التوتر الحالي”، وأضاف بأن الهدف هو “الحفاظ على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوربي والمغرب”، وهي العلاقة التي قال إن الطرفين “بنياها على مر السنين”.

وسبق أن أعربت بروكسل أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع إسبانيا ودعت المغرب بلسان المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إلى منع “العبور غير القانوني” للمهاجرين من أراضيه.

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