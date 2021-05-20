بصاروخ موجه.. “كتائب القسام” تستهدف حافلة نقل جنود إسرائيلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة “حماس”، الخميس، أنها استهدفت حافلة نقل جنود إسرائيلية، قرب قاعدة “زكيم” العسكرية، المحاذية لحدود شمالي قطاع غزة، بصاروخ موجّه.

وقالت “القسام”، في بيان إنها “تقصف محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون”.

وقال جيش الاحتلال إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ مضاد للدروع أطلق من غزة، على الحافلة.

وأضاف: “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو حافلة صغيرة فارغة كانت في موقف سيارات”.

وتابع: “نتيجة لإطلاق الصاروخ أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الحافلة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر ” بعد أكثر من 8 ساعات من الهدوء، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل مرة أخرى.

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