طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، ومنطقة سوس، وجنوب-شرق البلاد، والأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية مع قطرات متفرقة، كما ستتشكل سحب منخفضة كذلك بالسواحل المحيطية مع كتل ضبابية وقطرات متفرقة محلية في بعض المناطق.

وستنتشر سحب ركامية، حيث ستكون مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية، أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيظل مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بالبوغاز وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 الى 20 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، وسواحل المحيط، والسايس، والسهول الشمالية، وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 الى 28 درجة بالجنوب الشرقي، والسهول الوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و 23 درجة بالواجهة المتوسطية، وما بين 26 الى 32 درجة بمرتفعات الأطلس و الشمال الشرقي، وما بين 32 و 38 بالسايس، وغرب اللوكوس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 39 و 44 درجة بالسهول غرب الاطلس، وبداخل منطقة الشياضمة، وسوس، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان الى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

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