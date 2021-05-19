قناة الجزيرة تُثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب دون صحرائه

هبة بريس ـ الرباط

أثارت قناة الجزيرة القطرية، موجة غضب عارمة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما بثت صورة لخارطة المملكة، مبتورةً من صحرائها

وفاجأت القناة القطرية مشاهديها المغاربة، بعدما عرضت خارطة المملكة من دون صحرائها، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات وذلك خلال مناقشتها للأزمة المغربية الاسبانية

وسجل فيسبوكي قوله “في عز أزمتها الخانقة مع بداية الحصار، رفض المغرب الانضمام لدول الحصار مما تسبب في أزمة حادة بين بعض الدول المتزعمة له والمغرب، بل قام جلالة الملك بوساطات لرأب الصدع في البيت الداخلي الخليجي، وقام حينها بزيارة مباشرة من الإمارات للدوحة، وهاهي قطر ترد الجميل”.

قبل ان يتساءل “لماذا قطر لم تفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب حتى الآن ؟

يشار إلى أن الموقف الرسمي لقطر، يؤكد على مغربية الصحراء، كما سبق للدولة أن أعربت عن تأييدها للخطوات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية لطرد عصابة البوليساريو الانفصالية، في الـ 13 من شهر نوفمبر الماضي، من معبر الكركارات الحدودي.

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