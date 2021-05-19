قناة الجزيرة تثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب دون صحرائه
الصورة من تغطية الجزيرة

قناة الجزيرة تُثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب دون صحرائه

2021-05-19 / 9:17 مساءً
4
هبة بريس ـ الرباط

أثارت قناة الجزيرة القطرية، موجة غضب عارمة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما بثت صورة لخارطة المملكة، مبتورةً من صحرائها

وفاجأت القناة القطرية مشاهديها المغاربة، بعدما عرضت خارطة المملكة من دون صحرائها، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات وذلك خلال مناقشتها للأزمة المغربية الاسبانية

وسجل فيسبوكي قوله “في عز أزمتها الخانقة مع بداية الحصار، رفض المغرب الانضمام لدول الحصار مما تسبب في أزمة حادة بين بعض الدول المتزعمة له والمغرب، بل قام جلالة الملك بوساطات لرأب الصدع في البيت الداخلي الخليجي، وقام حينها بزيارة مباشرة من الإمارات للدوحة، وهاهي قطر ترد الجميل”.
قبل ان يتساءل “لماذا قطر لم تفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب حتى الآن ؟

يشار إلى أن الموقف الرسمي لقطر، يؤكد على مغربية الصحراء، كما سبق للدولة أن أعربت عن تأييدها للخطوات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية لطرد عصابة البوليساريو الانفصالية، في الـ 13 من شهر نوفمبر الماضي، من معبر الكركارات الحدودي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استقالة جماعية لمستشارين تهز البيجيدي بـ”مولاي يعقوب”

استقالة جماعية لمستشارين تهز البيجيدي بـ”مولاي يعقوب”

2021-05-19 / 8:57 مساءً
Photo of جائزة كبرى في الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي.. فوز تسعة أعمال

جائزة كبرى في الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي.. فوز…

2021-05-19 / 8:06 مساءً
Photo of طرفاية: التعليم والصحة في صميم اهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

طرفاية: التعليم والصحة في صميم اهداف المبادرة الوطنية للتنمية…

2021-05-19 / 7:40 مساءً
Photo of شامي : كلما تقلصت الفوارق كلما تعزز التكافل الاجتماعي

شامي : كلما تقلصت الفوارق كلما تعزز التكافل الاجتماعي

2021-05-19 / 7:30 مساءً
Photo of إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب

إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب

2021-05-19 / 6:30 مساءً
Photo of برلماني يُراسل لفتيت بخصوص ابتزاز “الكَارْدنيات ” لسائقي السيارات

برلماني يُراسل لفتيت بخصوص ابتزاز “الكَارْدنيات ” لسائقي السيارات

2021-05-19 / 6:15 مساءً
Photo of اليوم الأربعاء.. المغرب يتوصل بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم

اليوم الأربعاء.. المغرب يتوصل بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم

2021-05-19 / 5:45 مساءً
Photo of أكادير : “المرأة الحديدية ” صاحبة أطول إضراب عن الطعام تطالب إنصافها

أكادير : “المرأة الحديدية ” صاحبة أطول إضراب عن…

2021-05-19 / 5:17 مساءً
Photo of حالة وفاة واحدة و349 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

حالة وفاة واحدة و349 حالة شفاء من كورونا خلال…

2021-05-19 / 5:08 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل 338 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل 338 إصابة جديدة بكورونا

2021-05-19 / 4:54 مساءً

‫4 تعليقات

  4. قطر تستعمل قناة الجزيرة بدعوى انها قناة مستقلة لكن الواقع يوضح دائما ان قطر تتصرف بمعايير مزدوجة وهذا هو الهدف من هذه القناة لدى قطر. واخيرا. اتق شر من احسنت اليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق