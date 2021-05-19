أزمة المهاجرين.. الملك الإسباني ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للاتصال بالعاهل المغربي

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن الملك الاسباني فيليب السادس ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للتوسط في الأزمة بين مدريد والرباط بسبب استقبال زعيم البوليساريو ابراهيم غالي وتدفق المهاجرين على سبتة.

وذكرت الصحيفة، أن الملك الإسباني الذي له رصيد في التوسط بحل الأزمات، ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للاتصال بالملك محمد السادس، وإيجاد حل للأزمة بين البلدين.

وتابعت الصحيفة، أن الملك الاسباني اتصل أمس الثلاثاء برئيس الحكومة بيدرو شانسيز كما اتصل برئيس سبتة المحتلة، لطمأنتهم وابلاغ تضامنه مع الساكنة والعمل على اعادة الحياة الطبيعية للمدينة في أقرب وقت.

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