الملك محمد السادس والملك فيليب السادس

أزمة المهاجرين.. الملك الإسباني ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للاتصال بالعاهل المغربي

2021-05-19 / 1:44 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن الملك الاسباني فيليب السادس ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للتوسط في الأزمة بين مدريد والرباط بسبب استقبال زعيم البوليساريو ابراهيم غالي وتدفق المهاجرين على سبتة.

وذكرت الصحيفة، أن الملك الإسباني الذي له رصيد في التوسط بحل الأزمات، ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة للاتصال بالملك محمد السادس، وإيجاد حل للأزمة بين البلدين.

وتابعت الصحيفة، أن الملك الاسباني اتصل أمس الثلاثاء برئيس الحكومة بيدرو شانسيز كما اتصل برئيس سبتة المحتلة، لطمأنتهم وابلاغ تضامنه مع الساكنة والعمل على اعادة الحياة الطبيعية للمدينة في أقرب وقت.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع نظيرته الجامايكية.. والأخيرة تشيد بتدبير المغرب لجائحة كورونا

بوريطة يتباحث مع نظيرته الجامايكية.. والأخيرة تشيد بتدبير المغرب…

2021-05-19 / 2:19 مساءً
Photo of زعيم كتالونيا السابق ل”الاتحاد الاوروبي”: سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان

زعيم كتالونيا السابق ل”الاتحاد الاوروبي”: سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان

2021-05-19 / 2:02 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. سلطات الرباط تمنع مسيرة الأحد للتضامن مع فلسطين

بسبب كورونا.. سلطات الرباط تمنع مسيرة الأحد للتضامن مع…

2021-05-19 / 12:31 مساءً
Photo of البيجيدي: على إسبانيا تحمل مسؤولياتها تجاه أي تبعات لاستقبالها غالي

البيجيدي: على إسبانيا تحمل مسؤولياتها تجاه أي تبعات لاستقبالها…

2021-05-19 / 11:51 صباحًا
Photo of الخارجية الإسبانية عن تدفق المهاجرين: “لا يمكننا تصور أن تسمح المغرب بذلك بسبب استقبالنا غالي”

الخارجية الإسبانية عن تدفق المهاجرين: “لا يمكننا تصور أن…

2021-05-19 / 9:31 صباحًا
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-05-19 / 7:03 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية…

2021-05-18 / 6:34 مساءً
Photo of المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

2021-05-18 / 6:06 مساءً
Photo of في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته: “المغرب بلد صديق و شريك”

في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته:…

2021-05-18 / 5:21 مساءً
Photo of أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور المغربي في إنهاء النزاع

أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور…

2021-05-18 / 4:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق