القنيطرة.. تفكيك خلية إجرامية تنظم عمليات للهجرة السرية

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه بهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية عند المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة في اتجاه طنجة، وهم في حالة تلبس بخفر ثلاثة عشر مرشحا للهجرة السرية على متن سيارة نفعية للنقل المشترك بغرض تهريبهم سرا نحو أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في تنظيم الهجرة السرية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة لإجراءات البحث والاستماع لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهجيرهم بطريقة غير شرعية

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