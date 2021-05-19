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طقس الأربعاء .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-19 / 9:06 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق من كل السهول الداخلية الوسطى، ومنطقة سوس وأقصى جنوب و جنوب- شرق البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الأطلسية، كما ستنتشر سحب أخرى مدارية، أي آتية من الجنوب بالأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا رعدية.

وستظهر بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع مرور بعض السحب العليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي على السواحل الجنوبية، وفوق السهول و السواحل الوسطى، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وهائجا في باقي السواحل.

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