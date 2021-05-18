الصورةمن الارشيف

اعويشة: الحكومة استثمرت 600 مليون درهم لبناء إقامات جامعية جديدة

2021-05-18 / 11:02 مساءً
0
هبةبريس ـ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس اعويشة، أن الحكومة بذلت مجهودات جبارة خلال السنوات الأخيرة، لتلبية حاجيات الطلبة من السكن الجامعي، بحيث يتم كل سنة فتح ثلاثة أحياء جامعية.

وفي معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، كشف الوزير المنتدب، أنه تم خلال السنوات الأخيرة، استثمار ما يفوق 600 مليون درهم في بناء إقامات جامعية تساعد الأحياء الجامعية على تغطية جزء من الحاجيات المتزايدة للسكن الجامعي.

وفي السياق ذاته، سجل المسؤول الحكومي، أن الطلب على الأحياء الجامعية أكثر من العرض، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من توفير ما يقارب 90 ألف سرير للطلبة بالأحياء الجامعية، يصل فيه عدد طلاب الجامعات المغربية إلى ما يفوق 900 ألف طالب.

وأوضح اعويشة، أنه في ظل محدودية الاستثمار العمومي في هذا القطاع، لجأت الوزارة إلى عقد شراكات مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف إقامات جامعية، مبرزا توجه الوزارة الوصية نحو تنويع مصادر بناء الأحياء والإقامات الجامعية لتوفير السكن المطلوب والملائم للطلبة الجامعيين، خاصة الذين ينحدرون مناطق تعاني الهشاشة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير، على وضع مقاييس مضبوطة، يتم اعتمادها على صعيد مختلف الأحياء الجامعية الوطنية، لتمكين الطلبة من الاستفادة من خدماتها بما فيها الدخل السنوي للأبوين وعدد الأبناء والتفوق الدراسي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كاليتم والإعاقة أو الطلاق وغيرها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية : الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3 مصادر للدخل

مندوبية : الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3…

2021-05-18 / 10:24 مساءً
Photo of الرميد : مدريد تسترت على استقبال غالي و الاستهانة بالمغرب غال جدا

الرميد : مدريد تسترت على استقبال غالي و الاستهانة…

2021-05-18 / 9:38 مساءً
Photo of زيارة”سانشيز” لسبتة المحتلة يُعجل باستدعاء سفيرة المغرب باسبانيا

زيارة”سانشيز” لسبتة المحتلة يُعجل باستدعاء سفيرة المغرب باسبانيا

2021-05-18 / 8:44 مساءً
Photo of تضاهرات كبيرة بسبتة المحتلة ضد سياسة مدريد

تضاهرات كبيرة بسبتة المحتلة ضد سياسة مدريد

2021-05-18 / 7:56 مساءً
Photo of بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان

بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان

2021-05-18 / 7:40 مساءً
Photo of استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو

استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو

2021-05-18 / 7:22 مساءً
Photo of ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات

ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى…

2021-05-18 / 7:00 مساءً
Photo of حزب الاستقلال يستغرب صمت الحكومة إزاء الهجرة الجماعية إلى سبتة

حزب الاستقلال يستغرب صمت الحكومة إزاء الهجرة الجماعية إلى…

2021-05-18 / 6:54 مساءً
Photo of بوابة أوروبية : حماية إسبانيا للمدعو” غالي “تحرج الاتحاد الأوروبي

بوابة أوروبية : حماية إسبانيا للمدعو” غالي “تحرج الاتحاد…

2021-05-18 / 6:15 مساءً
Photo of تسجيل 378 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 378 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-18 / 5:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق