اعويشة: الحكومة استثمرت 600 مليون درهم لبناء إقامات جامعية جديدة

هبةبريس ـ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس اعويشة، أن الحكومة بذلت مجهودات جبارة خلال السنوات الأخيرة، لتلبية حاجيات الطلبة من السكن الجامعي، بحيث يتم كل سنة فتح ثلاثة أحياء جامعية.

وفي معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، كشف الوزير المنتدب، أنه تم خلال السنوات الأخيرة، استثمار ما يفوق 600 مليون درهم في بناء إقامات جامعية تساعد الأحياء الجامعية على تغطية جزء من الحاجيات المتزايدة للسكن الجامعي.

وفي السياق ذاته، سجل المسؤول الحكومي، أن الطلب على الأحياء الجامعية أكثر من العرض، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من توفير ما يقارب 90 ألف سرير للطلبة بالأحياء الجامعية، يصل فيه عدد طلاب الجامعات المغربية إلى ما يفوق 900 ألف طالب.

وأوضح اعويشة، أنه في ظل محدودية الاستثمار العمومي في هذا القطاع، لجأت الوزارة إلى عقد شراكات مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف إقامات جامعية، مبرزا توجه الوزارة الوصية نحو تنويع مصادر بناء الأحياء والإقامات الجامعية لتوفير السكن المطلوب والملائم للطلبة الجامعيين، خاصة الذين ينحدرون مناطق تعاني الهشاشة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير، على وضع مقاييس مضبوطة، يتم اعتمادها على صعيد مختلف الأحياء الجامعية الوطنية، لتمكين الطلبة من الاستفادة من خدماتها بما فيها الدخل السنوي للأبوين وعدد الأبناء والتفوق الدراسي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كاليتم والإعاقة أو الطلاق وغيرها.

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