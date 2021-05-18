بصفة استثنائية.. “السجون” تنظم زيارة عائلية لمدة شهر بدءا من 25 ماي

هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية لفائدة السجناء بصفة استثنائية ولمدة شهر واحد، ابتداء من 25 ماي الجاري، وذلك وفقا لشروط محددة.

وذكرت المندوبية العامة أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة وخلو المؤسسات السجنية تماما من أية إصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف النزلاء.

كما يأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، بالنظر لأهمية الزيارة العائلية ولما لها من وقع على نفسية النزلاء وعلى الحفاظ على العلاقات الأسرية والروابط العائلية.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد للاستفادة من الزيارة العائلية.

يذكر أن المندوبية العامة اتخذت في إطار الجهود التي بذلتها من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها، مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تحصين هذه المؤسسات من انتشار فيروس “كوفيد 19″، وذلك عبر التقليص في مرحلة أولى من عدد الزيارات العائلية، ليتم في ما بعد توقيفها والسماح بها لفترات محددة وفق شروط تنظيمية تم اعتمادها لهذا الغرض.

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