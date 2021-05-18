“طوفان بشري” يقضي ليلة بيضاء بسواحل الفنيدق للعبور إلى سبتة

2021-05-18 / 9:22 صباحًا
0
هبة بريس من الفنيدق

شهدت سواحل مدينتي الفنيدق وطنجة مساء أمس الاثنين، توافد العشرات من المهاجرين الافارقة المنحدرين من جنوب الصحراء وعدد من المغاربة، الذين يحلمون بالهجرة للضفة الأخرى.

وتوجه عدد كبير من “الأفارقة” والشباب والقاصرين المغاربة منذ صباح أمس الاثنين الى سواحل الشمال، محاولين العبور إلى مدينة سبتة المحتلة، على غرار المئات والالاف من المهاجرين السريين الذين وصلوا سباحة الى ثغر سبتة مساء أول أمس الأحد.

وعلى طول السواحل، استنفرت القوات العمومية مختلف عناصرها لحراسة المكان، ومنع أي عملية هجرة سرية، في حين اختارت الوفود التي وصلت إلى مدينتني الفنيدق وطنجة قضاء ليلة بيضاء بالمكان لاختيار الوقت المناسب للعبور.

هذا ويشار الى أنه أزيد من 5000 مهاجرا سريا ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء والمغرب وصلوا منذ يوم الأحد الى مدينة سبتة المحتلة سباحة، ما آثار صدمة وهلع السلطات الإسبانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الثلاثاء : درجات الحرارة في ارتفاع

طقس الثلاثاء : درجات الحرارة في ارتفاع

2021-05-18 / 8:41 صباحًا
Photo of تقرير : ساعات العمل الطويلة تزيد وفيات أمراض القلب والسكتة الدماغية

تقرير : ساعات العمل الطويلة تزيد وفيات أمراض القلب…

2021-05-18 / 8:00 صباحًا
Photo of مرور «شظايا نيزك» في سماء عدد من المناطق بالجنوب الشرقي

مرور «شظايا نيزك» في سماء عدد من المناطق بالجنوب…

2021-05-18 / 12:49 صباحًا
Photo of 5000 مهاجر اقتحموا ثغر سبتة المحتلة

5000 مهاجر اقتحموا ثغر سبتة المحتلة

2021-05-17 / 11:29 مساءً
Photo of ليست قضية هجرة.. حاكم سبتة المحتلة يستنجد بالحكومة المركزية

ليست قضية هجرة.. حاكم سبتة المحتلة يستنجد بالحكومة المركزية

2021-05-17 / 11:02 مساءً
Photo of مساعدات عاجلة للفلسطينيين ..مغادرة طائرة عسكرية في اتجاه القاهرة

مساعدات عاجلة للفلسطينيين ..مغادرة طائرة عسكرية في اتجاه القاهرة

2021-05-17 / 10:55 مساءً
Photo of مسؤول بـ “البسيج “: المغرب يواجه” الارهاب “بمقاربة شاملة ومندمجة

مسؤول بـ “البسيج “: المغرب يواجه” الارهاب “بمقاربة شاملة…

2021-05-17 / 10:42 مساءً
Photo of بطريقته الخاصة .. المغرب يُعطي دروس في الإنسانية لإسبانيا

بطريقته الخاصة .. المغرب يُعطي دروس في الإنسانية لإسبانيا

2021-05-17 / 10:25 مساءً
Photo of هجرة جماعية غير مسبوقة…أفارقة يستنفرون سلطات طنجة (صور )

هجرة جماعية غير مسبوقة…أفارقة يستنفرون سلطات طنجة (صور )

2021-05-17 / 9:43 مساءً
Photo of التامك لووتربري: المغرب دولة مستقلة و القضاء ناضج بما يكفي

التامك لووتربري: المغرب دولة مستقلة و القضاء ناضج بما…

2021-05-17 / 9:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق