المغرب يعطي دروس في الانسانية لاسبانية بطريقته
الصورة من الارشيف

بطريقته الخاصة .. المغرب يُعطي دروس في الإنسانية لإسبانيا

2021-05-17 / 10:25 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

من المتوقع ان تواجه اسبانيا في الايام القادمة هجرة غير مسبوقة من الشباب الافارقة على اعتبار ان ساعات قليلة ابانت عن الدور الكبير الذي يقوم به المغرب كدركي يعمل ليل نهار لوقف طوفان الشباب الافريقي الحالم ب “الفردوس الاسباني ”

ساعات قليلة من تراجع حرس الحدود للوراء أسفرت عن وصول ما يزيد عن 1500 شاب بينهم اطفال ونساء ما يعني ان الايام القادمة ستعرف وصول الالاف من ” الحراكة ” نحو الضفة الاخرى

اسبانيا التي قابلت اسئلة المغرب حول دخول ” غالي ” اراضيها بأجوبة تفتقر للواقعية كاعطائها تبرير تعاملها مع الوضع بما هو انساني سيكون عليها مواجهة الوضع ايضا بما هو انساني دون تحقير او اساءة لروح الإنسانية سيما وان الامر يتعلقق بمهاجرين من كل اقطاب افريقيا

ويبدو ان السلطات المغربية ستسلك نفس منطق ” التعامل بإنسانية ” مع الارواح البشرية التي تنتظر الوصول الى اسبانيا بدون عناء ليعيش الجميع حياة كريمة بعدما تسببت اروبا في تفقير دول عديدة .

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‫4 تعليقات

  1. صاحب المقال عموما يستحق نوبل و هبة بريس خصوصا تستحق لقب : فخر الصحافة الإلكترونية المغربية
    أصبح للمغرب وزنه السياسي و ستدرك أسبانيا ذلك ولو بعد حين

  2. هادوك أفارقة بيضين ، ماشي سمرين .
    على كل حال الروميوانات تهنات من السعايا .حتى واحد الجوج كانوا كيدقو فالديور غبرو لبارح. إيوا لعام الجاي غادين ارجعوا للمغرب شبعانين فلوس.

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