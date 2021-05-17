مصرع خليفة قائد في حادث سير ضواحي تاونات
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مصرع خليفة قائد في حادث سير ضواحي تاونات

2021-05-17 / 9:47 مساءً
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هبة برس ـ فاس

لفظ خليفة قائد بعمالة تاونات اليوم الاثنين 17 ماي الجري، آخر أنفاسه إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة و ذلك من خلال انقلاب سيارته الخفيفة على مستوى الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين تاونات ووزان الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة مزراوة التابعة لإقليم تاونات.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الهالك لقي حتفه فور وقوع الحادثة إثر فقدانه السيطرة على المقود حتى انقلبت به السيارة مما نجمت عن وقوع هاته الكارثة المميتة، مشيرة إلى أن الضحية كان متوجها إلى مقر عمله بعمالة إقليم تاونات قادما من زيارة إلى مسقط رأسه بدوار بني مومن بجماعة الورتزاغ بالإقليم ذاته،

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي لتاونات، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان الحادثة، حيث قامت بالمعاينة، قبل نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة المختصّة لكشف ملابسات الحادثة. تضيف ذات المصادر

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