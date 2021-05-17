مضيان : التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية” غائب “

هبة بريس ـ الرباط

رفض نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الحضور في جلسات البرلمان.

وتدخل مضيان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين قالا ” إنه مع الأسف الشديد من أصل 25 وزير ووزيرة، لم تحضر سوى وزيرة واحدة في جلسة الأسلئة الشفوية الأسبوعية” قبل ان يضيف ” هذه الجلسة انطلقت في جو غير دستوري”.

ووجه مضيان الكلام لرئاسة مجلس النواب حيث قال ” إذا كان الدستور ينص أن هناك تعاونا وتكاملا بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية فإنه غائب”.

وأكد مضيان أن الحكومة أفرغت مجلس النواب من محتواه الحقيقي، ولا تتعاون أو تستجيب مع تساءلات البرلمانيين، ومع هموم ومشاكل المواطنين والمواطنات

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