من الفنيدق الى سبتة المحتلة.. 70 شخصا يهاجرون سباحة

هبة بريس - الرباط

نقلت صحيفة “فارو دي سيوتا” الإسبانية، أن العشرات من الأشخاص هاجروا صباح يومه الاثنين، سباحة من شاطئ الفنيدق الى مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام إسبانية، أن المجموعة كانت تضم شبانا وأطفالا ونساء، استخدم البعض عوامات قابلة للنفخ بينما وصل آخرون إلى الجيب الإسباني على متن قوارب مطاطية.

وأضافت أن المهاجرين وصلوا إلى شواطئ سبتة المحتلة، حيث عناصر الحرس المدني، والهلال الأحمر الإسباني في انتظارهم، والذي نقلهم الى مراكز استقبال المهاجرين.

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