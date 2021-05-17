طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق عملياتي مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك أثناء استعدادهما لمغادرة مدينة طنجة على متن سيارة نفعية وبحوزتهما 3753 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و10 غرامات من مخدر الكوكايين، علاوة على 25 أنبوب من غاز يشتبه في استعماله كمؤثر عقلي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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