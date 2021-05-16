نادي الفروسية الجديد للأمن الوطني يتوفر على حلبة رئيسية بمواصفات عالمية

2021-05-16 / 6:18 مساءً
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هبة بريس- و م ع

قال الدكتور عبد الكريم الحرارثي، مراقب عام رئيس قسم شرطة الخيالة التابع لمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن القسم يتوفر على ناد للفروسية يحتوي على حلبة رئيسية بمواصفات عالمية مساحتها 7000 متر مربع.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بشأن المشروع الجديد لنادي الفروسية للأمن الوطني بالقنيطرة، الذي سيتم تدشينه بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس الأمن الوطني، أنه تمت، وفي إطار تطوير شرطة الخيالة، تهيئة قسم شرطة الخيالة بعدة منشآت ومعدات تستجيب للمواصفات العالمية المعمول بها في الميدان.

وأشار إلى أن النادي يتوفر أيضا على حلبات أخرى من بينها الثانوية التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، وأخرى مغطاة (2500 متر مربع)، بالإضافة إلى ورشات لإعداد السروج وأخرى لتصفيح الخيول تتميز بالمواصفات والمعدات الجديدة والتقنيات الحديثة، تضاهي المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى مصحة بيطرية مجهزة بآخر التجهيزات التي تواكب التطور الذي تشهده شرطة الخيالة، وتواكب صحة الخيول.

كما يتوفر القسم، يضيف المتحدث، على وسائل نقل عصرية وسريعة وحديثة، توفر راحة سواء للخيول أو الفرسان، حيث ترافق، في تنقل الخيول، سيارات مجهزة متنقلة لتصفيح الخيول، مسجلا أن المعدات الخاصة بتصفيح الخيول التي يتوفر عليها قسم شرطة الخيالة تعد الأولى من نوعها في المغرب، فضلا عن توفر سيارات أخرى لنقل المعدات والسروج وسيارات للتطبيب أو مواكبة صحة الخيول خلال التنقل.

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