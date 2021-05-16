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طقس الأحد .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-16 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، أن تكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية الشمالية والوسطى و أيضا الجنوب-الشرقي ، فضلا عن تشكل سحب كثيفة ستهم السواحل الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية و الوسطى خلال الصباح و الليل ، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا فوق الأطلس ،وقليلة السحب الى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من الشمال فوق كل من المناطق الوسطى، وضعيفة الى معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية و الجنوب-الشرقي للبلاد في حين ستكون شمالية الى غربية بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب-الشرقي وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 27 و 32 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و 41 درجة بالغرب والسايس وداخل منطقة طنجة والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل سوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب-الشرقي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية ، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان بين طرفاية وسيدي افني ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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