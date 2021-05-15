طقس
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طقس السبت : الأجواء قليلة السحب و الحرارة في ارتفاع ملموس

2021-05-15 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة فوق معظم جهات البلاد، مع طقس حار نسبيا فوق السهول الداخلية الشمالية والوسطى وأيضا داخل منطقة سوس، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق السواحل الوسطی و منطقة سوس، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة أحيانا.

كما سيلاحظ تمرکز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس و المناطق المجاورة لها، مع نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة أحيانا برعد. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق كل من السهول الشمالية و الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب مرتفعات الأطلس، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و 24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و 18 درجة عموما باقي الأرجاء الأخرى.

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