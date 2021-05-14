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أكادير.. توقيف شخص هدد بتنفيذ أعمال إجرامية ضد مسؤولة دبلوماسية

2021-05-14 / 2:42 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع الفرقة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، مساء أول أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، تبدو عليه علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتوى عنيف بواسطة الأنظمة المعلوماتية يتضمن تهديدا بارتكاب أفعال إجرامية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات التقنية على ضوء تغريدة تتضمن محتوى عنيف وتهديد في مواجهة رئيسة بعثة دبلوماسية معتمدة بالمغرب، مما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة تيكيوين بضواحي مدينة أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أوضحت أن المشتبه فيه تظهر عليه علامات المرض النفسي، مما استدعى إخضاعه لخبرة طبية أكدت معاناة المعني بالأمر من اضطرابات نفسية، وهو الأمر الذي استوجب إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية بمدينة إنزكان لتلقي العلاجات الضرورية.

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