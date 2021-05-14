ايمانويل ماكرون

ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين: “يجب أن تتوقف دوامة العنف”

2021-05-14 / 12:05 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

بعث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنداء تهدئة إلى طرفي النزاع، بأربع لغات.

وذكر ماكرون في هذا النداء الذي نشر على حسابه الرسمي في “تويتر” باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية: “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعوا للهدوء والسلام”.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الطرفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

2021-05-14 / 1:12 مساءً
Photo of مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

2021-05-14 / 12:51 مساءً
Photo of آلاف الأردنيين يتوجهون للحدود تضامنا مع الشعب الفلسطيني

آلاف الأردنيين يتوجهون للحدود تضامنا مع الشعب الفلسطيني

2021-05-14 / 11:33 صباحًا
Photo of ميركل تدين قصف إسرائيل وتدعو لوقف الهجمات الصاروخية!

ميركل تدين قصف إسرائيل وتدعو لوقف الهجمات الصاروخية!

2021-05-14 / 10:49 صباحًا
Photo of كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي بطائرة مسيرة

كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي بطائرة مسيرة

2021-05-14 / 10:08 صباحًا
Photo of ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119…

2021-05-14 / 9:28 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا

الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس…

2021-05-14 / 8:30 صباحًا
Photo of من جديد ” القسام” تقصف مناطق اسرائيلية بـ150 صاروخا

من جديد ” القسام” تقصف مناطق اسرائيلية بـ150 صاروخا

2021-05-13 / 11:40 مساءً
Photo of بـ50 صاروخا .. “القسام” تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع

بـ50 صاروخا .. “القسام” تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع

2021-05-13 / 10:28 مساءً
Photo of بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد بغزة

بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد بغزة

2021-05-13 / 9:56 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق