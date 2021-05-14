ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 119 قتيلا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

واستأنفت صباح اليوم المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، والمغازي ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم أن 160 طائرة شاركت في قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

من جانبها واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية، وأعلنت “كتائب القسام” قيامها بإطلاق 100 صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأعلنت “سرايا القدس” إنها وجهت عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى

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