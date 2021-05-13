"كتائب القسام" تعلن قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا
الصورة ارشيفية

من جديد ” القسام” تقصف مناطق اسرائيلية بـ150 صاروخا

2021-05-13 / 11:40 مساءً
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هبة بريس ــ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الفلسطينية قصف عسقلان بـ100 صاروخ، “ردا على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية”.

وقبلها بنحو ساعة، أعلنت الكتائب قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا، تزامنا مع شن القوات البرية والجوية الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

وسمع دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

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