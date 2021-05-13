في أول أيام العيد…الموت يفجع الفنان أنس الباز في والده

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن قبل قليل، الفنان المغربي أنس الباز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”انستغرام” ، عن خبر وفاة والده.

و نشر بطل مسلسل سلمات ابو البنات بموقع “انستقرام”، صورة تجمعه بوالده الراحل مرفوقة بالتعليق التالي:” الله يرحمك و يوسع عليك ا بابا العزيز كنتِ أحسن أب في العالم اليوم كان العيد و متصورش شحال انا حزين بلا بيك، إنا لله و إنا إليه راجعون”.

و بدورها زوجة الباز سارة فلورنسا كتبت: “الله يرحمك ا عزيزي غادي تخلي فراغ كبير فقلوبنا، شكرا على أي حاجة عملتيها لينا، عيدكم فالجنة مع ابنتك الصغيرة دينا انا لله وانا اليه راجعون، دعواتكم”.

و فور إعلانه خبر وفاة والده، انهالت عليه تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف اصدقائه المشاهير و كذا متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

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