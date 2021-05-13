مصرع 17 مهاجرا غرقوا بانقلاب قارب قبالة تونس
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مصرع 17 مهاجرا غرقوا بانقلاب قارب قبالة تونس

2021-05-13 / 8:49 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أفاد الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، بمصرع 17 مهاجرا إفريقيا غرقوا جراء انقلاب قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، في حديث لوكالة “رويترز”، إن الحادث وقع في مياه قبالة بلدة جرجيس بجنوب البلاد وأسفر حتى الآن عن مقتل 17 شخصا، بينما تمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ امرأتين نيجيريتين.

وتشهد مياه البحر الأبيض المتوسط حوادث كثيرة مستمرة لغرق قوارب مهاجرين يسعون إلى الوصول لأوروبا من إفريقيا أودت بحياة آلاف الأشخاص.

وخلال الأيام القليلة الماضية وصل آلاف الأشخاص بقوارب هجرة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بينما بلغ العدد العام للمهاجرين الذين نزلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية 2021 نحو 13 ألفا.

ولا تزال الأرقام الإجمالية أقل من المسجلة في عام 2015 عندما عبر مئات الألوف من المهاجرين البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، وكثير منهم يفرون من الفقر والصراع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

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