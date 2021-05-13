نقابة : وزارة الصحة أفسدت على الأطر الصحية فرحة العيد

هبة بريس ـ الرباط

اصدرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بلاغا تدين فيه “توصل الأطر الصحية بـ “التعليمات المفاجئة” صباح يوم عيد الفطر لإجبارهم على العمل في اليوم الثاني لعطلة العيد”.

واشارت ذات الجهة ان هذا الأمر يعد “إمعانا في إحاطتهم بالمزيد من الضغوطات النفسية والاجتماعية، فضلا عن تواجد العديد منهم بعيدا عن مناطق مقرات عملهم، خصوصا وأنهم كانوا ينتظرون حلول عطلة العيد لأخد قسط من الراحة، نظرا لحرمان معظمهم من عطلهم السنوية الكاملة لسنتين متتاليتين”، وطالبت بـ”التراجع عن القرار المستفز القاضي بحرمان الأطر الصحية من اليوم الثاني لعطلة العيد”.

وقال بلاغ الجامعة ” بلغ إلى علم الجامعة الوطنية للصحة أن “تعليمات شفوية عاجلة” صادرة عن وزارة الصحة مٌوجهة إلى مسؤوليها في المناطق والجهات، وتم تبليغها على وجه السرعة لنساء ورجال الصحة المشاركين في الحملة الوطنية للتلقيح صباح يومه الخميس 13 ماي 2021، يوم عيد الفطر، تقضي بالالتحاق الجماعي والإجباري لهؤلاء الأطر الصحية بمقرات عملهم يوم غد، الجمعة 14 ماي، للقيام بعمليات التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19”.

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