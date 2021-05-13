خلال أسبوع.. انخفاض قيمة الدرهم مقابل الأورو ب 0.33 %

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضا بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الأورو، وارتفع أمام الدولار بنسبة 58ر0 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و12 ماي الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 7 ماي الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 2ر303 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 3ر0 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفعت بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 7ر76 مليار درهم، منها 6ر32 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 29,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 9ر3 مليار درهم ما بين 6 و11 ماي، بينما استقر المعدل البنكي في 5ر1 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 5ر37 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 12 ماي الجاري (تاريخ الاستحقاق 17 ماي).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” عرف ، ما بين 6 و11 ماي، ارتفاعا بـ 6ر0 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 6ر6 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لخدمات النقل ب 6ر2 في المائة و”الأبناك” بنسبة 4ر0 في المائة . في المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بقطاعات الخدمات للجماعات وشركات الاستثمار العقاري تراجعا بنسبة 1ر2 في المائة و 8ر0 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 6ر835 مليون درهم مقابل 3ر1 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 9ر208 مليون درهم مقابل 3ر262 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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