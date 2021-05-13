متحف محمد السادس

افتتاح استثنائي ومجاني لمتاحف المؤسسة الوطنية للمتاحف

2021-05-13 / 2:08 مساءً
0
هبة بريس

تحتفي المؤسسة الوطنية للمتاحف، الثلاثاء المقبل، باليوم العالمي للمتاحف بافتتاح استثنائي ومجاني لجميع المتاحف التابعة لها.

وذكرت المؤسسة في بلاغ أنها تحتفي، بمناسبة هذا الحدث الثقافي الدولي، بالمتاحف تحت شعار التشارك والانفتاح مع الدفاع عن دور الثقافة والفن، معلنة عن الافتتاح الاستثنائي والمجاني لجميع المتاحف التابعة للمؤسسة.

وتهم هذه المبادرة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر ومتحف التاريخ والحضارات والمتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي (الرباط).

ويتعلق الأمر أيضا بمتحف النسيج والزرابي دار السي سعيد ودار الباشا ، ومتحف الالتقاء (مراكش) ، وفيلا هاريس ، ومتحف طنجة ، ومتحف القصبة للثقافات المتوسطية (طنجة)، بالإضافة إلى المتحف الوطني للخزف بآسفي و المتحف الإثنوغرافي في تطوان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة: 84 % من المغاربة يستخدمون واتساب في2021

دراسة: 84 % من المغاربة يستخدمون واتساب في2021

2021-05-13 / 12:16 مساءً
Photo of طقس الخميس : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

طقس الخميس : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-13 / 8:30 صباحًا
Photo of اشتوكة : مُستخدمات دار الطالبة ببلفاع بدون أجرة مند سنة

اشتوكة : مُستخدمات دار الطالبة ببلفاع بدون أجرة مند…

2021-05-12 / 11:04 مساءً
Photo of تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-05-12 / 10:28 مساءً
Photo of عفو ملكي لفائدة 810 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

عفو ملكي لفائدة 810 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

2021-05-12 / 8:40 مساءً
Photo of مجلس الشامي يطالب بإعداد استراتيجية لتنمية الأسواق الأسبوعية

مجلس الشامي يطالب بإعداد استراتيجية لتنمية الأسواق الأسبوعية

2021-05-12 / 6:11 مساءً
Photo of الـPPS يُطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

الـPPS يُطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

2021-05-12 / 5:55 مساءً
Photo of الدار البيضاء ..افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم

الدار البيضاء ..افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم

2021-05-12 / 5:25 مساءً
Photo of ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

2021-05-12 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-12 / 4:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق