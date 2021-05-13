قادة دولة الإمارات يهنئون الملك محمد السادس بعيد الفطر

2021-05-13 / 1:37 مساءً
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هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأعرب ولي عهد أبو ظبي للملك في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتوصل الملك محمد السادس أيضا ببرقية تهنئة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد.ودعا محمد بن راشد آل مكتوم الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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