ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا

2021-05-13 / 11:36 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 83 قتيلا بينهم 17 طفلا و7 سيدات.

هذا ولا تزال عمليات البحث عن مصابين أو قتلى تحت الأنقاض متواصلة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن 388 شخصا أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم من ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

واشتد في الآونة الأخيرة تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق النار

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق…

2021-05-13 / 12:30 مساءً
Photo of كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم

كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم…

2021-05-13 / 11:48 صباحًا
Photo of تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

2021-05-13 / 10:52 صباحًا
Photo of القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة منذ 2019

القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة…

2021-05-13 / 10:50 صباحًا
Photo of 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد…

2021-05-13 / 10:05 صباحًا
Photo of نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

2021-05-13 / 8:30 صباحًا
Photo of عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

2021-05-13 / 2:00 صباحًا
Photo of إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

2021-05-13 / 12:07 صباحًا
Photo of لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

2021-05-12 / 11:25 مساءً
Photo of إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

2021-05-12 / 10:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق