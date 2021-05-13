طقس الخميس : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية، مع ظهور سحب ركامية خلال الزوال فوق الاطلسين الكبير والمتوسط.

وسيكون الطقس عموما مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب بعض الزوابع الرملية داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وجنوب المملكة، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالشمال والمنطقة الشرقية، وضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 17 و 23 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 10 و 16 درجة بباقي الأرجاء .

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