طقس
الصورة من الارشيف

طقس الخميس : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-13 / 8:30 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية، مع ظهور سحب ركامية خلال الزوال فوق الاطلسين الكبير والمتوسط.

وسيكون الطقس عموما مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب بعض الزوابع الرملية داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وجنوب المملكة، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالشمال والمنطقة الشرقية، وضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 17 و 23 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 10 و 16 درجة بباقي الأرجاء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتوكة : مُستخدمات دار الطالبة ببلفاع بدون أجرة مند سنة

اشتوكة : مُستخدمات دار الطالبة ببلفاع بدون أجرة مند…

2021-05-12 / 11:04 مساءً
Photo of تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-05-12 / 10:28 مساءً
Photo of عفو ملكي لفائدة 810 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

عفو ملكي لفائدة 810 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

2021-05-12 / 8:40 مساءً
Photo of مجلس الشامي يطالب بإعداد استراتيجية لتنمية الأسواق الأسبوعية

مجلس الشامي يطالب بإعداد استراتيجية لتنمية الأسواق الأسبوعية

2021-05-12 / 6:11 مساءً
Photo of الـPPS يُطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

الـPPS يُطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

2021-05-12 / 5:55 مساءً
Photo of الدار البيضاء ..افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم

الدار البيضاء ..افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم

2021-05-12 / 5:25 مساءً
Photo of ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

2021-05-12 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-12 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-12 / 4:47 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس…

2021-05-12 / 4:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق