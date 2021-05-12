إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس
عملية قرب نابلس

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

2021-05-12 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن اثنين من جنود الاحتلال أصيبا بإطلاق نار نفذه شاب فلسطيني قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت مواقع عربية، أن العملية وقعت على طريق بؤرة “حفات جلعاد” الاستيطانية، مشيرة إلى أن منفذ العملية استشهد على الفور.

وكشفت مصادر فلسطينية أن منفذ العملية ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية، واسمه هيثم دغرة البرغوثي.

ووقعت العملية في ظل انتفاضة شاملة في القدس المحتلة، وجل مدن الضفة الغربية، والمناطق المحتلة عام 1948، بالتزامن مع حرب جديدة يشهدها قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة حازم قاسم: “نبارك عملية إطلاق النار الفدائية في جنوب نابلس، والاشتباك الجماهيري على الحواجز العسكرية في مدن الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف أن “هذا التكامل في الفعل النضالي في القدس ومدن الداخل المحتل والضفة وغزة، تأكيد قاطع على قدرة خيار المقاومة على توحيد كل الفلسطينيين”.

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