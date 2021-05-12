حالة غريبة.. امرأة تتحدث بلغة جديدة بعد استيقاظها من عملية جراحية

حالة غريبة.. امرأة تتحدث بلغة جديدة بعد استيقاظها من عملية جراحية

2021-05-12 / 12:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، قصة أغرب من الخيال لامرأة أسترالية استيقظت بعد خضوعها لجراحة في اللوزتين لتجد نفسها وهي تتحدث بلكنة أيرلندية على الرغم من أنها لم تزر أيرلندا مطلقاً.

ونشرت آن جي ماكين مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر موقع “تيك توك” بعد الخضوع لجراحة في حلقها، وصُدمت عندما وجدت أنها لم تعد تتمتع بلهجتها الأسترالية.

وقالت: “استيقظت بلكنة أيرلندية في اليوم السابق واعتقدت أنه حلم غريب. لكن لا، لقد اختفت لهجتي الأسترالية”.

وبعد أسبوعين من البحث والاجتماع بالأطباء، تعتقد ماكين أنها مصابة بمتلازمة اللكنة الأجنبية، وهي حالة نادرة تنتج عادة عن إصابة في الدماغ تؤدي إلى فقدان المصابين للهجتهم الطبيعية.

وتم الإبلاغ عن 100 حالة فقط منذ اكتشاف المتلازمة عام 1907.

وماكين، التي وثّقت التحول في لكنتها على مدى أسبوعين، أظهرت أن اللهجة الأيرلندية تزداد قوة مع تعافيها.

ولم تبدأ اللهجة الظهور إلا بعد ثمانية أيام من الجراحة، في ظاهرة لم يتمكن أطباؤها من تفسيرها.

وروت السيدة أنها ذهبت إلى المستشفى والتقت اختصاصيين بعد استمرار تحدثها باللهجة الغريبة عنها، لكن طُلب منها أن تدع “جسدها ليتعافى”.

وقالت: “استيقظت هذا الصباح وكنت أتحدث باللهجة الأسترالية، واتصلت بإحدى صديقاتي وأكدت لي أن لهجتي الأسترالية قد عادت ولكن خلال المكالمة الهاتفية، في غضون خمس إلى 10 دقائق، تمكنت من لمس التدهور في لهجتي والعودة إلى اللكنة الأيرلندية”.

وتابعت: “لا أعرف ماذا أفعل، هذا شيء مختلف تماماً. لا أحاول حتى التحدث بهذه اللهجة، أنا مرعوبة تماماً. اعتقدت أنها ستختفي لاحقاً”.

وفي اليوم التالي، قالت ماكين إنه “لم يعد هناك أي أثر للهجة الأسترالية، وإن لغتها أصبحت “أيرلندية بالكامل”.

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