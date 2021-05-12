بعد العثور على 700 كلغ من المخدرات داخل سيارة.. أمن طنجة يفتح تحقيقا

هبة بريس - طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين الذين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد رصدت مصالح الأمن سيارة نفعية مشكوكا فيها كانت مركونة بمنطقة بني مكادة، حيث تم إخضاعها لمراقبة سرية قبل أن يتم إخضاعها لعملية تفتيش مكنت من العثور بداخلها على 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث المنجزة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه به المتورط في هذه القضية، والذي لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيفه، فضلا عن حجز سيارته الشخصية وصفيحتين من مخدر الشيرا تم العثور عليهما بشقة يشغلها عن طريق الكراء، كما تم ضبط سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير مشروعة بالمشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تواصل إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف المشتبه فيه المتورط في حيازة المخدرات المحجوزة، والكشف عن جميع الضالعين في هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة وطنيا ودوليا.

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