صورة تعبيرية

بعد العثور على 700 كلغ من المخدرات داخل سيارة.. أمن طنجة يفتح تحقيقا

2021-05-12 / 9:47 صباحًا
0
هبة بريس - طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين الذين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد رصدت مصالح الأمن سيارة نفعية مشكوكا فيها كانت مركونة بمنطقة بني مكادة، حيث تم إخضاعها لمراقبة سرية قبل أن يتم إخضاعها لعملية تفتيش مكنت من العثور بداخلها على 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث المنجزة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه به المتورط في هذه القضية، والذي لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيفه، فضلا عن حجز سيارته الشخصية وصفيحتين من مخدر الشيرا تم العثور عليهما بشقة يشغلها عن طريق الكراء، كما تم ضبط سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير مشروعة بالمشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تواصل إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف المشتبه فيه المتورط في حيازة المخدرات المحجوزة، والكشف عن جميع الضالعين في هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة وطنيا ودوليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : اعتقال شاب اطلق صرخة اثر مصادرة عربته ومطالب باطلاق سراحه

اكادير : اعتقال شاب اطلق صرخة اثر مصادرة عربته…

2021-05-12 / 9:00 صباحًا
Photo of طقس الاربعاء : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

طقس الاربعاء : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-12 / 8:30 صباحًا
Photo of ندوة عن بعد تبحث الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بالقنب الهندي

ندوة عن بعد تبحث الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بالقنب…

2021-05-12 / 8:00 صباحًا
Photo of أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن فعل الخير“

أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن…

2021-05-11 / 11:17 مساءً
Photo of أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل كسلاح ضدي“

أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل…

2021-05-11 / 11:03 مساءً
Photo of بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

2021-05-11 / 10:13 مساءً
Photo of رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي سنة 2030

رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي…

2021-05-11 / 10:02 مساءً
Photo of ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

2021-05-11 / 8:33 مساءً
Photo of الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

2021-05-11 / 7:08 مساءً
Photo of ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2021-05-11 / 6:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق