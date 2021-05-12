طوارئ في مدينة اللد والمقاومة تقصف تل أبيب.. 3 قتلى بإسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

قال مصادر صحفية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء رشقات صاروخية جديدة على بلدات ومدن في إسرائيل، كما سمع دوي انفجارات قوية في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 شهيدا و220 جريحا.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية إلى تخوم قطاع غزة، وأن السلطات الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة اللد.

وقالت إسرائيل إنها أرسلت 80 طائرة لقصف غزة، ونشرت مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحدود، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شاطئ مدينة غزة ومنطقة السودانية.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها أطلقت “رشقة صاروخية ثقيلة” على مدينة عسقلان.

وأكدت في تصريح مقتضب، منتصف ليل الثلاثاء، أنها “دكت مدينة عسقلان (شمال قطاع غزة) برشقة صاروخية مُركزة، وصاروخ من طراز: بدر 3”.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للحركة زياد النخالة إن حركته ماضية في المعركة (مع إسرائيل)، وأضاف -في تصريح نشرته الحركة عبر قناتها على تطبيق “تليغرام”- أن الحركة “ماضية في هذه المعركة”، وستستمر في المقاومة.

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