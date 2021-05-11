ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارة كانت متوقفة بمنطقة “حومة الشوك”.

وبحسب مصادر الموقع فقد أسفرت عملية مراقبة دقيقة للسيارة منذ فترة، عن ضبط كمية أزيد من 100 كيلوغرام من المخدرات كانت مدسوسة داخلها.

وقد تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات بالاضافة الى سيارتين، فيما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها لتحديد الجهة المتورطة في هذه القضية.

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